أصدرت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رخصة تصنيف وانضمام عدد 4 أكاديميات خاصة، وناديين لعضوية اتحاد الكرة.

اعتماد رخصة وانضمام 4 أكاديميات وناديين

وتُعد هذه الخطوة مواكبة مع برنامج “نافس” الذي أطلقه وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والخاص بإصدار رخص للأكاديميات والأندية الخاصة، انطلاقًا من رؤية المملكة نحو توسيع قاعدة ممارسي الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

وجاء إصدار رخص التصنيف للأكاديميات الأربعة، وهي كل من أكاديمية الرؤية المحترفة، أكاديمية الليث الأبيض الرياضية وأكاديمية الجفن الدولية الرياضية وأكاديمية إيزوف، بعد أن استوفت الشروط والمعايير التي وضعها الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل منح الرخص للأكاديميات والانضمام إلى الاتحاد.

كما منحت اللجنة الفنية الرخص لناديي الدمام ونادي المخواة وستتاح الفرصة للأكاديميات الأربع والناديين للمشاركة في مسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم بحسب الفئة العمرية المتاحة لدى كل منها.

اللجنة الفنية تواصل عملها

وتقوم اللجنة الفنية خلال الفترة الحالية بعمل زيارات على الأكاديميات والأندية الخاصة التي تقدمت بطلب العضوية من الاتحاد السعودي لكرة القدم للوقوف على مدى استيفاء الشروط والمعايير قبل منح الرخصة.

يذكر أن تصنيف الأكاديميات في الاتحاد السعودي يشمل ثلاث مستويات هي A وB وC، علمًا بأن الأربع أكاديميات المنضمة تم تصنيفها في المستوى C.