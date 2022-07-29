أعادت الإدارة العامة للمرور توضيح طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات التي رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي.

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وأشارت إلى أن خطوات الاعتراض تتمثل في:

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ـ الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر.

ـ الدخول على خدماتي.

ـ اختيار المرور.

ـ الاعتراض على المخالفات المرورية.

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المتابعين عن كيفية الاعتراض على مخالفة عدم وجود تأمين.

شروط الحصول على تفويض للمركبات:

وفي وقت سابق؛ أوضحت الإدارة العامة لـ المرور شروط الحصول على تفويض على إحدى المركبات، فيما يتعلق بالقيود الأمنية والمرورية.

وقال المرور في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “ينص نظام المرور المادة السابعة عشرة الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وألا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة”.

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المتابعين لديه سيارة باسم أخيه ويحتاج تفويضًا باسمه؛ نظرًا لأن رخصته منتهية وعليه مخالفات، وبحاجة لإخلاء مسؤولية أخيه عن السيارة.

3 إسهامات لخدمة الكفالة الإلكترونية:

كما أكدت الإدارة العامة للمرور، أن خدمة الكفالة الإلكترونية تمكن الأفراد من تقديم الكفالة عبر منصة أبشر دون الحاجة إلى التعاملات الورقية.

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”: إن خدمة الكفالة الإلكترونية تتيح للأفراد من تقديم الكفالة أمام الجهات المعنية حتى إنهاء إجراءاتهم النظامية، وذلك عبر منصة أبشر.

إسهامات خدمة الكفالة الإلكترونية:

وأضافت الإدارة أن الخدمة تسهم في أتمتة إجراءات المرور، تسهيل إجراءات الكفالة في الحوادث المرورية، وتقليل المراجعات لإدارات وشعب المرور.