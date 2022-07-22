أعادت الإدارة العامة للمرور تأكيدها على أهمية وضح الأطفال في المقاعد المخصصة لهم، وعدم السماح بجلوسهم مع المرافق في المقعد الأمامي.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على تويتر: “يجب وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم، ولا يمكن وضعهم مع المرافق في المقعد الأمامي؛ حفاظًا على سلامتهم، وإذا كانت الحالة تستلزم المرافقة بإمكان الراكب استخدام المقعد الخلفي بجانب الطفل بعد وضعه في المقعد المخصص”.

جاء ذلك ردًّا على استفسار من أحد المواطنين قال خلاله: “هل مسموح جلوس الطفل الرضيع مع أمه أو عليها مخالفة؟”.

مخالفة عدم استخدام مقاعد الأمان:

ويعتبر عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال مخالفة بغرامة مالية لا تقل عن 150 ريالًا ولا تزيد على 300 ريال.

ترك الأطفال في السيارات:

وفي وقت سابق؛ حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة ترك الأطفال دون سن العاشرة في المركبة دون مرافق راشد.

وأكد المرور، أن ترك الأطفال بمفردهم في المركبة دون مرافق، يُعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية.

وأوضحت الإدارة، أن الغرامة المالية تتراوح ما بين 300 – 500 ريال، مشددةً على أن الأطفال مسؤولية ولا يجب تركهم دون مرافق.