أوضحت الإدارة العامة للمرور عددًا من الضوابط المتعلقة بعملية التجاوز على الطريق لضمان السلامة وتجنب الحوادث.

وقالت في إنفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر إلى أن الضوابط تتمثل في:

المرور يحذر من التجاوز الخاطئ

ـ ألا تكون المركبة المراد تجاوزها قد شرعت في تجاوز مركبة أخرى أمامها، او أعطته إشارة تحذير بذلك.

ـ ألا تكون المركبة التي خلفه قد بدات فعلَا في تجاوزه.

ـ أن يكون الطريق أمامه خالصًا من العوائق وواضح الرؤية.

ـ أن يأخذ في الاعتبار سرعة المركبة التي يقودها والمركبة التي يريد تجاوزها.

ـ إعلان رغبته في تجاوز المركبة التي أمامه باستعمال إشارات التنبيه الضوئية.

ـ أن يترك مسافة جانبية مناسبة بينه وبين المركبة التي يريد تجاوزها.

ـ بمجرد إتمام عملية التجاوز يعود بالمركبة على يمين الطريق، إلا إذا أراد تخطي مركبة أخرى فإنه يبقى في مساره، إلى أن يتم له ذلك وبعدها يعود إلى يمين الطريق.



التحذير من التجاوز من أكتاف الطريق

وفي وقت سابق؛ جدد المرور السعودي التحذير من التجاوز من أكتاف الطريق لما يسببه من مخاطر محتملة على حركة السير وقائدي المركبات.

ونشر المرور إنفوجراف يتضمن مخاطر التجاوز من أكتاف الطريق والتي منها وقوع حوادث السير التي قد تنتج عنها إصابات في الأرواح والممتلكات.

وتتضمن المخاطر ما يلي:

احتمال وقوع حوادث سير.

إرباك حركة السير.

تعطيل سير مركبات الطوارئ.

ويحظر نظام المرور إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحًا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليًّا.