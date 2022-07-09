غرد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – عبر حسابه بـ “تويتر” بقوله : نحمد الله سبحانه أن رأينا حجاج بيته، من مختلف دول العالم، يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأضاف : وإننا ونحن نفخر بشرف خدمة الحجاج ؛ نهنئ جميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى أن يجعل هذا العيد، عيد خير وسلام على العالم أجمع. وكل عام وأنتم بخير.

وكان الملك سلمان قد وجه كلمة لحجاج بيت الله الحرام وضيوف المملكة والمواطنين والمقيمين، والمسلمين في كل مكان أشار فيها على عودة تسهيل الحجاج بفضله سبحانه ثم بفضل الجهود الضخمة التي بذلها العاملون في القطاعات كافة، في المملكة العربية السعودية، مقدماً الشكر على ما قدموا وما يقدموا، امتدادًا لما شَرَّف الله بلادنا به من خدمة الحرمين الشريفين، ورعاية ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم، فلله الحمد والشكر على فضله العظيم.

وبين الملك سلمان أنه نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته المملكة في مواجهة جائحة (كورونا)، تم رفع عدد حجاج موسم هذا العام ليكون مليون حاج من الداخل والخارج، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الوقائية، حرصاً على سلامة الحجاج، وعناية بصحتهم.

اللهم تقبل من الحجاج حجهم، وبارك للمسلمين عيدهم.