أعلنت شركة المملكة القابضة أنها استثمرت بقيمة 1,008,735,074 ريالاً (224,397,285 جنيهاً إسترلينياً) في شركة ام اند جي بي ال سي (M&G PLC) إحدى أكبر شركات التأمين وإدارة الأصول في أوروبا.

وأكدت المملكة القابضة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، أن هذا الاستثمار يتماشى مع استراتيجية الشركة المتمثلة في الاستثمار في الشركات الرائدة في الأسواق العالمية، ويزيد من تنويع شركة المملكة القابضة في قطاعات جديدة وواعدة.

عن ام اند جي بي ال سي (M&G PLC):

وتأسست ام اند جي (M&G) في عام 1848 في المملكة المتحدة، وهي إحدى أكبر شركات الادخار وإدارة الأصول في أوروبا بأكثر من 370 مليار دولار في إدارة الأصول وتخدم أكثر من 5 ملايين عميل في 28 سوقاً عالمياً.

المملكة القابضة:

وشركة المملكة القابضة هي شركة استثمارية عالمية بأصول تزيد عن 50 مليار ريال مستثمرة في 18 قطاعاً.