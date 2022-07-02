قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع: إن من ترك طواف الإفاضة حجه مُعلق على أدائه؛ لأنه أحد أركان الحج؛ فلا يكتمل حجه دون طواف الإفاضة؛ مؤكدُا أنه ركن أساسي لهذه الفريضة.

حكم ترك طواف الإفاضة:

وأضاف خلال استضافته في برنامج “فتاوى الحج” على القناة السعودية: “من ترك طواف الإفاضة حجه مُعلق على أدائه؛ لأنه أحد أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به”.

وبين أن من ترك طواف الإفاضة خطأً فإن حجه معلق؛ لأنه من أركان الحج الأربعة وهي: الإحرام، والسعي وطواف الإفاضة، والوقوف بعرفة”.

#فتاوى_الحج | الشيخ عبدالله المنيع: من ترك طواف الإفاضة حجه مُعلق على أدائه لأنه أحد أركان الحج. #بسلام_آمنين #قناة_السعودية pic.twitter.com/0p9d5coFc3 — قناة السعودية (@saudiatv) July 1, 2022

الإنابة في الحج:

كما أوضح أنه لا بأس بالاستنابة في الحج والعمر بشرط أن يكون الشخص المناب عن غيره قد أدى الفرض عن نفسه.