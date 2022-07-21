حرص جمهور نادي النصر على توجيه التهنئة والتبريكات للنجم ماجد عبدالله أسطورة النصر والكرة السعودية السابق؛ بسبب تعاقده مع إحدى المؤسسات التسويقية.

تشرفت اليوم بالانضمام إلى كيان تسويقي لإدارة أعمالي الإعلامية والإعلانية، ثقة وضعتها لدى @NOB_agency بقيادة الأستاذ ناصر العودة @NASEER_OB وبإذن الله سنقطف ثمارها معاً في المستقبل القريب . pic.twitter.com/f6b8chgXf9 — ماجد عبدالله (@M_Abdullah_9) July 20, 2022

وقال عبدالله عبر حسابه في “تويتر”: “تشرفت بالانضمام إلى كيان تسويقي لإدارة أعمالي الإعلامية والإعلانية، بقيادة ناصر العودة، وبإذن الله نقطف ثمارها معًا في المستقبل القريب”.

وحرص جمهور النصر على توجيه التهنئة لـ أسطورة الكرة السعودية بمناسبة هذه الخطوة الجديدة.

وقال الإعلامي والمحلل الرياضي المصري خالد بيومي عبر حسابه في “تويتر”: “مبروك كابتن ماجد”.