قامت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معر بحل أزمة حارس المرمى المصري محمد أبو جبل، تجنبًا لتقديمه شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

صفقة أبو جبل تغضب الجماهير

وكان نادي النصر قد وقع مع محمد أبو جبل رسميًا، إلا أن الصفقة تعرضت لانتقادات جماهيرية كبيرة، لتتعاقد الإدارة مع الكولومبي دافيد أوسبينا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

حل أزمة محمد أبو جبل والنصر

وطالبت إدارة النصر بفسخ التعاقد مع أبو جبل وديًا، مقابل حصوله على مقدم العقد والذي يبلغ 7 ملايين ريال، إلا أن حارس مرمى الزمالك رفض هذا الحل، وهدد بتصعيد الأمور واللجوء إلى “فيفا” للحصول على قيمة العقد بالكامل.

وقرر نادي النصر حل هذه الأزمة، عن طريق تسجيل محمد أبو جبل في قائمة الانتظار، وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن الحارس قد يظل لا يشارك حتى الميركاتو الشتوي، حتى إقناع المدرب بالمشاركة والتسجيل بالقائمة أو الرحيل.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مع هذه الأنباء، وأصبح اسم أبو جبل ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وأبدى بعض الجمهور غضبه من تصرف الحارس الدولي، فيما انتقد البعض الآخر الإدارة للتسرع في ضمه.