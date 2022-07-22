بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الجمعة، الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد في معسكره بإسبانيا.

النصر يبدأ الاستعداد

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أول حصة تدريبية بقيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا خلال معسكره الإعدادي الذي انطلق اليوم في ماربيا.

وغادر العالمي إلى إسبانيا بالأمس، وسيخوض 4 مباريات ودية، على أن يعود إلى الرياض يوم 12 أغسطس المقبل، ويطمح جارسيا في تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بشكل مميز قبل انطلاق الموسم الجديد.

قائمة العالمي

وضمت قائمة النصر بالمعسكر؛ دافيد أوسبينا، وليد عبدالله، نواف العقيدي، أمين بخاري، رائد أزيبي، سلطان الغنام، حمد آل منصور، غيسلان كونان، منصور الشمري، ماجد قشيش، فونيس موري، علي لاجامي وعبدالإله العمري.

ويتواجد أيضًا؛ عبدالله مادو، محمد فتيل، يوسف حقوي، عبدالله الخيبري، علي الحسن، مختار علي، عبدالمجيد الصليهم، جلال الدين ماشاريبوف، سامي النجعي، خالد الغنام، أيمن يحيى، عبدالفتاح عسيري، بيتي مارتينيز، تاليسكا، عبدالفتاح آدم، محمد مران وفينسنت أبو بكر.