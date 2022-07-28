تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، ليرتبط اسمها باليوناني كوستاس مانولاس.

النصر يواصل تفاوضه مع مانولاس

وأكدت تقارير صحافية أن نادي النصر قدم عرضًا ضخمًا لمدافع أولمبياكوس اليوناني، مانولاس لإقناعه بالانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبدأ مانولاس صاحب الـ31 عامًا مسيرته مع أولمبياكوس، قبل أن ينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، ومنه إلى نابولي، وعاد مؤخرًا إلى صفوف الفريق اليوناني الذي يمتد تعاقده معه حتى يونيو عام 2025.

ويأمل المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا التعاقد مع اللاعب اليوناني، لتدعيم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الموسم الجديد، ويطمح في حسم الصفقة سريعًا للانضمام إلى معسكر العالمي.

النصر يستعد للموسم الجديد

وبدأ النصر الاستعداد للموسم الجديد في معسكر إسبانيا، وسيخوض 4 مباريات ودية، على أن يعود إلى الرياض يوم 12 أغسطس المقبل، وضمت قائمة الفريق في المعسكر 30 لاعبًا، حيث يطمح جارسيا في تجهيزهم بشكل مميز.