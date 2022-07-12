بدأت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر في الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل مبكرًا، لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم بأفضل شكل ممكن.

العالمي في الدوري

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث برصيد 61 نقطة من الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 7 مواجهات.

النصر يحسم الصفقات مبكرًا

وكانت إدارة النصر قد تعرضت لانتقادات قوية الموسم الرياضي الماضي، حيث طالبت الجماهير بضرورة التعاقد مع مدير فني عالمي، وتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة.

ونجحت الإدارة في التعاقد مع المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، نظرًا لخبراته الكبيرة، أملًا في العودة إلى منصات التتويج تحت قيادته، كما أنه كان المطلب الأول للجماهير طوال الفترة الماضية.

كما تمكنت الإدارة النصراوية من التعاقد مع الظهير الإيفواري غيسلان كونان قادمًا من صفوف ستاد ريمس الفرنسي، وذلك في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لـ3 سنوات، ويمكن الاطلاع عبر أبرز أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحسمت الإدارة واحدًا من أهم الملفات، بعد التعاقد رسميًا مع حارس المرمى الكولومبي الدولي دافيد أوسبينا، حيث إن مركز حراسة المرمى كان من أبرز أزمات الفريق الموسم المنصرم، وارتبط اسم العالمي بأكثر من لاعب.

وحققت إدارة نادي النصر أبرز المطالب الفنية والجماهيرية، كما سيخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا خارجيًا استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، وسط طموحات بالتألق في الملعب والحضور الجماهيري المكثف.