أشادت الجماهير الهلالية بحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله المعيوف، وأكدوا أنه الأفضل في مركزه خلال السنوات الأخيرة.

حراس جدد بالدوري

وشهدت الأيام الماضية إعلان أكثر من ناد عن التعاقد مع حارس مرمى أجنبي، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأبرزها الكولومبي دافيد أوسبينا إلى النصر والكوري كيم سيونج جيو مع الشباب.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع تعاقدات الأندية في مركز حراسة المرمى، وأكدوا أنه على الرغم من جودتهم، إلا أن عبدالله المعيوف سيظل الأبرز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جماهير الهلال تشيد بالحارس عبدالله المعيوف

وأصبح اسم المعيوف ضمن قائمة الأكثر تداولًا في “تويتر” بعد صفقة أوسبينا، واستعرضوا أبرز أرقامه مع الهلال، حيث خاض 200 مباراة، وحافظ على نظافة شباكه 75 مرة، بجانب تحقيقه أكثر من 10 بطولات.

وعلق سعد العصيمي قائلًا: “ما يهمني من يكون حراس الدوري.. حامي عرين الهلال وأفضل حارس في قارة آسيا أحد عرابين المنجزات التاريخية للهلال في العقد عبدالله المعيوف لدي”.

وكتب عبدالسلام الحارثي: “حارس الهلال الموسم القادم هو أفضل حارس سعودي وخليجي وآسيوي .. عبدالله المعيوف”، وقال هامسون: “غروهي، أوسبينا، أو أي حارس آخر بوجود المعيوف والعويس نملك أفضل ثنائي حراسة في دورينا، لا خوف على الهلال بوجودهم”.