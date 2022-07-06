يبدو أن النجم البرازيلي ماثيوس بيريرا سيستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

بيريرا مستمر مع الهلال

وتعرض ماثيوس بيريرا لانتقادات جماهيرية، لعدم ظهوره بالمستوى المتوقع منه، رغم أنه الصفقة الأغلى في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد تعاقد الهلال معه في صيف 2021 مقابل 18 مليون يورو.

وتقدم نادي بوتافوجو البرازيلي بعرض رسمي إلى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل للحصول على خدمات بيريرا في الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن الإدارة رفضت العرض نهائيًا، وأكدت استمرار اللاعب، وذلك وفقًا لـ”جول”.

وشارك النجم البرازيلي في 32 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نجح في تسجيل 3 أهداف، وصنع 14 هدفًا، كما أنه أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال بطل الدوري

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.