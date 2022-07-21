يبدو أن النجم البرازيلي ماثيوس بيريرا في طريقه للرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيريرا يقترب من بوتافاغو

وكشف الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الخميس، عن آخر تطورات مفاوضات نادي بوتافوغو من إدارة الهلال، لضم بيريرا هذا الصيف.

وقال: “تقدم المحادثات بين بوتافوغو والهلال بشأن ضم ماثيوس بيريرا، وطلب الزعيم الحصول على 23 مليون يورو، وتسير المفاوضات حاليًا بشكل جيد وسريع، وهناك تفاؤل للتواصل إلى اتفاق قريبًا”.

اللاعب البرازيلي مع الهلال

وانضم النجم البرازيلي إلى الهلال في الصيف الماضي، قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وشارك في 32 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم في جميع البطولات، وسجل 3 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة.

واكتفى النجم البرازيلي بتسجيل هدفين فقط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقدم 11 تمريرة حاسمة خلال 21 مباراة، ليتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف بالموسم المنصرم.

وخاض بيريرا 3 مباريات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وصنع هدفًا، فيما سجل هدفًا وصنع آخر خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية.