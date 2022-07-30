نشر مركز الفلك الدولي، تحديثًا جديدًا يطمئن خلاله العالم العربي، بشأن سقوط حطام الصاروخ الصيني التائه اليوم السبت.

الوطن العربي بمأمن:

وقال مركز الفلك عبر حسابه بموقع “تويتر”: إن الوطن العربي في مأمن، موضحًا أن موعد السقوط هو اليوم 30 يوليو ما بين الساعة 15:28 والساعة 19:28 بتوقيت جرينتش.

وأضاف أن “الخطوط الحمراء والخضراء تبين المناطق التي قد يسقط الحطام فوقها”، لافتًا إلى أنه لن يمر خلال هذه الفترة فوق الوطن العربي.

الصاروخ الصيني خرج عن السيطرة:

وأطلقت الصين الأحد الماضي، صاروخًا فضائيًّا اسمه (Long March 5) من طراز (CZ-5B)، حاملًا معه إحدى القطع الرئيسية المسماة (Wentian) وذلك للالتحام مع محطة الفضاء الصينية (Tiangong).

وبعدما اكتملت مهمته بنجاح، أخذ الصاروخ مسار هبوط خارج عن السيطرة نحو الغلاف الجوي للأرض، وتوقعت مؤسسات دولية مختلفة موعد سقوط بقايا الصاروخ.

ويتكون الصاروخ من أربعة معززات دفع نفاث كبيرة ومن مرحلة رئيسية واحدة فقط، وتدور المرحلة الرئيسية حاليًّا حول الأرض مرة كل 89 دقيقة.

منطقة مأهولة بالسكان:

وتعد احتمالية سقوط حطام الصاروخ الصيني في منطقة مأهولة بالسكان مسألة بعيدة جدًّا، فيما قال مركز الفلك الدولي: إنه لا يمكن لأي جهة في العالم معرفة المكان والموعد الذي سيسقط فيه هذا الحطام، إذ إن عملية التنبؤ يشوبها العديد من عوامل عدم الدقة لأسباب مختلفة منها معرفة الهيئة التي سيدخل فيها الحطام إلى الغلاف الجوي، ومعرفة كثافة الغلاف الجوي العلوي بدقة لحظة الدخول إذ إنها تتغير بتغير النشاط الشمسي.