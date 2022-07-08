وقف وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية رئيس لجنة حوكمة الأعمال وقياس الأثر لموسم الحج، الدكتور عبدالوهاب الرسيني، ميدانيًّا على حركة الحشود وخطط التفويج وإدارة الحشود، والتأكد من التزام الوكالات بخططها ومهامها.

تفقد جميع الخدمات:

وتضمنت الجولة تفقد جميع الخدمات والتي كان من بينها إدارة الحشود، وانسيابية صحن المطاف، ونقاط الدخول والخروج، وجميع الأنظمة الهندسية والخدمية والتوجيهية، والشاشات الإرشادية، واللوحات الرقمية.

كوادر مؤهلة:

وقال: إن الرئاسة تزخر بجميع الإمكانيات والخدمات، ولديها كوادر مؤهلة علميًّا وعمليًّا، أهلتها لتحقيق الريادة والتميز. وقال الرسيني: إن الرئاسة وفرت خدمات مميزة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا طواف الإفاضة وتحقيق الراحة والطمأنينة لقاصدي وزوار المسجد الحرام لتأدية عباداتهم بكل راحة واطمئنان، وأكّد علينا أن نكون جاهزين وفخورين بما نقدمه بعد أن شرفنا الله- عز وجل- بخدمة هذه المكان الطاهر، وخدمة ضيوف الرحمن.

كما أثنى الدكتور عبدالوهاب الرسيني على ما شاهده من التزام بالخطط والمهام والتنسيق بين الوكالات والإدارات، ونقل توجيهات الرئيس العام المتعلقة باستقبال ضيوف الرحمن في طواف الإفاضة وتهيئة الاحتياجات والخدمات اللازمة لهم.