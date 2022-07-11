قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأحد، إن إيران سجلت خلال عطلة نهاية الأسبوع تقدمًا تقنيًا جديدًا في تخصيب اليورانيوم مع سعيها لتطوير برنامجها النووي، وسط تعثر مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وذكرت الوكالة الدولية أن طهران زادت من مستوى تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو التي تم تحديثها مؤخرًا باستخدام أجهزة متطورة.

سلسلة أجهزة الطرد المركزي

وبحسب المصدر، فقد بدأت إيران “تشغيل سلسلة أجهزة الطرد المركزي” المتقدمة في محطة فوردو.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أوضحت في تقرير مايو الماضي أن هذا التحسين التقني يجعل من الممكن “تغيير تكوين السلسلة بسهولة أكبر” والتحول بسرعة من مستوى تخصيب إلى مستوى آخر.

من جهته، قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الأحد، إن إيران أنتجت يورانيوم مخصبًا بنسبة عشرين في المئة للمرة الأولى عبر هذا الجهاز، يوم السبت.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أوضحت في تقرير مايو الماضي أن هذا التحسين التقني يجعل من الممكن “تغيير تكوين السلسلة بسهولة أكبر” والتحول بسرعة من مستوى تخصيب إلى مستوى آخر.

إنتاج اليورانيوم المخصب

من جهته، قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الأحد، إن إيران أنتجت يورانيوم مخصبًا بنسبة عشرين في المئة للمرة الأولى عبر هذا الجهاز، يوم السبت.

وبعد أشهر، عدة تم تخصيب يورانيوم بنسبة 60 بالمئة في منشأة أخرى، في حين أن صنع قنبلة نووية يتطلب تخصيبا بنسبة 90 بالمئة.

وتنفي طهران بشكل مستمر نيتها صنع سلاح نووي، فيما يخضع اقتصاد البلاد لعقوبات شديدة بسبب البرنامج.