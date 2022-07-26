يبدو أن إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي ستستمر خلال الفترة المقبلة، على الرغم من معاناة النادي إداريًّا وفنيًّا طوال الفترة الماضية؛ ما دفع الجماهير للمطالبة برحيل المجلس.

تفاصيل عمومية الأهلي:

وعقد النادي الأهلي، مساء الاثنين، جمعية عمومية غير عادية بعد الحصول على موافقة وزارة الرياضة، وطالب عدد من الأعضاء الذهبيين بحل مجلس الإدارة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكشف الإعلامي عناد الرشيد تفاصيل الجمعية العمومية، حيث أكد أنها شهدت سؤال الإدارة عن قيمة تذكرة زوجة اللاعب الحسن نداو، والتي وصلت لـ3 آلاف ريال، ورسوم مدرسة أبناء دانكلير، وأسباب التعاقد مع هاسي والإصرار عليه.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: تم التطرق لملف القرض الذي حصل عليه النادي الأهلي بقيمة 15 مليون ريال، وأوضح النفيعي: توجهنا لمساعدتنا في استخراج شهادة الكفاءة، تم إخبارنا بإمكانية الاقتراض من أي جهة، لكن النادي لا يمتلك سجلًا تجاريًّا، فاقترضت باسمي”.

النفيعي حزين لهبوط الفريق:

ونقل الرشدي، بعض تصريحات النفيعي، وقال: “الله يقدرنا على إعادة النادي الأهلي إلى مكانته، لكنني أستغرب من أعضاء الشرف الذين يبحثون عن مخالفات في أوراق النادي”.

وأضاف: “الهبوط لدوري يلو كان فاجعًا لنا ومخزنًا، كلنا مقصرون، لكن ليس من المنطقي أن تتحمل هذا إدارة واحدة، الفريق منذ موسم 2016 وهو في تراجع وانخفض مستوى لاعبيه”.

وواصل رئيس النادي الأهلي تصريحاته قائلًا: “وفي العام الماضي وعند استلامنا للنادي كان متبقيًا للفريق مواجهتين، وفي حال تعثر فيهما كنا سنهبط، هل من المنطق أحمّل إدارة مؤمنة السبب؟”.

وتابع: “سنجري تغييرات إدارية وفنية، لكن قبل مباراة الشباب بعض الأعضاء ينشرون خطاب ويتم تمريره للمساحات ويتم إخبار المشجع أن الإدارة لن تستمر، كنت أتمنى من الأعضاء أن يدعموني ويدعموا الفريق، فنحن لسنا متهمين أو مختلسين، فكما أن النجاح في العمل تراكمي، فالفشل كذلك، والأهلي يفتقد للأدوات”.

واختتم النفيعي تصريحاته قائلًا: “الأهلي دائمًا به حروب داخلية وهو ما يؤثر عليه، لماذا عندما يتقدم شخص للنادي يتم التحزب ضده؟!، والله لو أعلم أن وجودي في يوم من الأيام سيضر النادي، ما جئت”.

انتصار للنفيعي:

وعلق الرشيد قائلًا: “ماجد النفيعي حضر إلى الجمعية- معزول- من الثقة والدعم، وإضافة إلى ذلك قد اختلف مع أعضاء مجلس إدارته، ومع ذلك يهزم التكتّل الحاصل منذ أشهر ويخرج وهو رئيس دون وجود مخالفات جسيمة!”.

وأردف: “الجمهور كان متأمل وانخذلوا مع من عشمهم طيلة الفترة الماضية!، عظم الله أجر الجمهور في النادي الأهلي”.