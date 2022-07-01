تفوق المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي بعد تجديده مع الريدز اليوم الجمعة.

وكشفت التقارير أن صلاح صاحب الـ30 عامًا سينال راتب 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، ليكون اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ ليفربول.

راتب محمد صلاح جعله يتفوق على رونالدو ودي بروين:

صلاح يتقاضى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، كريستيانو رونالدو يتقاضى 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، دي بروين يتقاضى 384 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا.

وتحدث صلاح صاحب الـ30 عامًا لـ موقع ليفربول الرسمي قائلًا: “لقد اتخذ الأمر وقتًا طويلًا ولكن الأمر انتهى الآن وأصبح حقيقة”.

وأضاف صلاح: “يجب أن نحقق المزيد من الإنجازات وأن نكون أشخاصًا متفائلين”.

يذكر أن صلاح سجل 156 هدفًا في 254 هدفًا في كل المسابقات مع الريدز.

وكان صلاح تُوج بألقاب “الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي، كأس إنجلترا، كأس الرابطة” مع ليفربول.

وحسم صلاح الجدل وفضّل البقاء مع ليفربول رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.