أدى حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد، طواف الإفاضة في أول أيام التشريق، في أجواء إيمانية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.
#فيديو_واس | حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة.#بسلام_آمنين | #واس_عام pic.twitter.com/mank4xn14T
— واس العام (@SPAregions) July 10, 2022
منظومة متكاملة من الخدمات
يأتي ذلك في ظل منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لتهيئة كافة السبل لراحة ضيوف الرحمن منذ قدومهم وحتى عودتهم سالمين آمنين إلى أوطانهم.
كما وثقت مقاطع فيديو التنظيم على أعلى المستويات، وتنسيقًا متكاملاً بين كافة الجهات في تنظيم دخول وخروج الحجاج من الجمرات ومنع التجمهر والافتراش.
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