أدى حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد، طواف الإفاضة في أول أيام التشريق، في أجواء إيمانية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

منظومة متكاملة من الخدمات

يأتي ذلك في ظل منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لتهيئة كافة السبل لراحة ضيوف الرحمن منذ قدومهم وحتى عودتهم سالمين آمنين إلى أوطانهم.

كما وثقت مقاطع فيديو التنظيم على أعلى المستويات، وتنسيقًا متكاملاً بين كافة الجهات في تنظيم دخول وخروج الحجاج من الجمرات ومنع التجمهر والافتراش.