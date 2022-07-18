أصبح نادي روما الإيطالي، قريبًا أكثر من أي وقت مضى، للتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي السابق.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو إن النجم الأرجنتيني صاحب الـ30 عامًا سينضم لنادي روما بطلب من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حتى صيف عام 2025.

وكانت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية أشارت إلى أن مورينيو أراد استغلال تأخر إنتر ميلان في حسم صفقة ضم باولو ديبالا، وإحضاره إلى فريق روما، أجل المنافسة على لقب الدوري الإيطالي الموسم المقبل.

تفاصيل مفاوضات روما وباولو ديبالا

وتابعت: “يعد الدوري الإيطالي الوجهة الأكثر ترجيحًا لديبالا، حيث أبدى البطل ميلان أيضا اهتمامه بجلب المهاجم، على الرغم من أنه غير قادر على مطابقة الراتب الذي عرضه إنتر، والذي يعتقد أنه في حدود 6 ملايين يورو سنويا، إضافة إلى مليون يورو على شكل إضافات، والأمر نفسه ينطبق على روما”.

يذكر أن نابولي الإيطالي كان فكّر كذلك في ضم اللاعب الأرجنتيني لكن روما أصبح أقرب لحسم الصفقة.

وسيكون النجم الأرجنتيني رابع صفقة يُجريها روما في الميركاتو الصيفي لعام 2022 بعد ضمه كلاً من الصربي نيمانيا ماتيتش والحارس مايل سيفيلار والمدافع زكيشيليك.

وكان روما تُوج بلقب الدوري الأوروبي لـ موسم 2021/2022 تحت قيادة المدرب مورينيو بعد الفوز على بي إس في آيندهوفن الهولندي في اللقاء النهائي.