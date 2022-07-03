سيتنافس نابولي الإيطالي مع مواطنه إنتر ميلان لضم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي السابق في صيف العام الحالي.

وكان عقد اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ30 عامًا انتهى مع يوفنتوس بنهاية موسم 2021/2022 حيث لم يتم التجديد له مع البيانكونيري.

لماذا يهتم نابولي بضم ديبالا؟

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن نابولي تواصل مع وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني خاصة أن نابولي يُقدر كثيرًا لاعبي الأرجنتين، على غرار ما فعله الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا مع نابولي من إنجازات وبطولات خلال الفترة من 1984 إلى 1991.

ورغم أن نابولي راغب وبقوة، في ضم ديبالا لكن إنتر ميلان لن يترك الصفقة تهرب من يديه.

تفاصيل اتفاق إنتر ميلان مع اللاعب الأرجنتيني

وكانت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية: قالت في يونيو الماضي إن إنتر ميلان بات لديه تفاصيل صغيرة لإنهاء الصفقة مع تحديد القيمة المالية للاعب الأرجنتيني صاحب الـ30 عامًا في عقده مع النيراتزوري.

يذكر أنه تم الاتفاق على عقد لمدة 4 مواسم، وسيتقاضى اللاعب الأرجنتيني 7 ملايين يورو بـ الموسم الواحد، وسيتم حسم الصفقة خلال الأسبوع المقبل.

وكان النجم الأرجنتيني لاعب باليرمو الإيطالي السابق قرر مغادرة يوفنتوس في صيف 2022، بعد 7 سنوات قضاها في صفوف البيانكونيري.

يذكر أن ديبالا كان شارك في مباراة الأرجنتين ضد إيطاليا في بطولة كأس الأبطال الودية والتي انتهت بفوز الأرجنتين بثلاثية دون رد، حيث سجل النجم السابق لـ يوفنتوس الهدف الثالث لراقصي التانجو.