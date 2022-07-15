رحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن بفتح أجواء السعودية أمام “جميع الناقلات الجوية”، ووصف القرار بـ”التاريخي”.

قرار تاريخي

وقال مستشار الأمن القومي، جيك سولفيان، في بيان الخميس إن “بايدن يرحب ويثني على القرار التاريخي الذي اتخذته قيادة السعودية بفتح المجال الجوي أمام جميع الناقلات المدنية من دون تمييز”.

استقرار وأمان

وأضاف أن هذا القرار جاء نتيجة للجهود الدبلوماسية للرئيس خلال عدة أشهر، التي تبلغ ذروتها في زيارة المملكة.

وأكد سولفيان أن “هذا القرار يمهد لمنطقة شرق أوسط أكثر تكاملاً واستقرارًا وأمانًا”.

قرار الطيران المدني

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الطيران المدني، عن فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور.

وقالت الهيئة، في بيان لها “يأتي ذلك في إطار حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944 م، والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالاً للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزًا للربط الجوي الدولي”.