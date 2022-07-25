بدأت شركة الخزامى للإدارة، إزالة فندق الخزامى أحد أقدم فنادق الرياض، والذي افتتح أبوابه لأول مرة في عام 1978.

بدء إزالة #فندق_الخزامى أحد أقدم فنادق العاصمة #السعودية #الرياض التي ترتبط بذاكرة المدينة وبدايات نهضتها العمرانية.. pic.twitter.com/g6XXBALZh0 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 25, 2022

ذا ديستركت الفيصلية:

وبحسب “العربية”، تأتي عملية الإزالة ضمن مشروع تطوير “ذا ديستركت الفيصلية” في الرياض، والذي يواكب التطورات الواعدة التي تحرزها القيادة الرشيدة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

مجمعات تجارية حديثة:

ويشمل المشروع إنشاء مجمعات تجارية حديثة ومناطق خارجية خضراء مع مرافق حيوية متكاملة.