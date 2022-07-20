تبدأ اليوم الأربعاء، عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد في أسهم شركة الآمار الغذائية في السوق الرئيسية لتداول السعودية، والتي تستمر حتى غد الأربعاء الموافق 21 يوليو 2022.

السعر النهائي للأسهم:

وأعلنت الآمار الغذائية عن السعر النهائي لأسهم طرحها العام الأولي، وذلك عقب استكمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات بنجاح، وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري وهو 115 ريالاً للسهم الواحد.

وتمت تغطية عملية بناء سجل الأوامر 47.5 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

النطاق السعري:

وكانت الشركة، أعلنت في 20 يونيو تحديد النطاق السعري بين (103 – 115) ريالاً للسهم الواحد.

وتشمل عملية الطرح، نحو 10.634 مليون سهم عادي من أسهم “الآمار”، وهو ما يمثل 41.699% من رأس المال المصدر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل بعض المساهمين الحاليين للشركة.