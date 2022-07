قدم نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا لاعبه البولندي الجديد روبيرت ليفاندوفسكي للجماهير، وذلك بعد ضمه رسميًّا من نادي بايرن ميونخ الألماني.

وقال ليفاندوفسكي خلال تقديمه: “سعيد للغاية لكي أكون جزءًا من فريق برشلونة، وأتمنى دائمًا أن أكون إضافة قوية وأقدم الأفضل للفريق”.

وأضاف ليفاندوفسكي: “أعلم أنه تحدٍّ جديد بالنسبة لي لكن هدفي هو إحراز الأهداف ومساعدة الفريق”.

صحيفة Sport الإسبانية والمقربة من النادي الكتالوني ذكرت أن البارشا سيدفع لـ بايرن ميونخ 45 مليون يورو كصافي ربح للنادي الألماني من صفقة اللاعب البولندي، كما أن الاتفاق بين البايرن والنادي الكتالوني أوضح أن البايرن سينال 10 ملايين يورو إضافية في حال تأهل الفريق الكتالوني لدوري الأبطال في الموسم ما بعد المقبل، بجانب 5 ملايين يورو في حال استمر ليفاندوفسكي لأكثر من موسم مع برشلونة، ليكون مجموع مكاسب البايرن 60 مليون يورو.

وكان اللاعب البولندي تمسك بالرحيل عن بايرن ميونخ وخوض تجربة احترافية جديدة في البارشا، رغم أن عقده مع البايرن سينتهي في صيف العام المقبل.

Robert, you look AMAZING in that shirt 🫠 pic.twitter.com/jMmV3KOVBr

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2022