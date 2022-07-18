أكد سكني أن دعم البرنامج مستمر، وذلك ردًّا منه على مزاعم بشأن إلغائه.

الدعم مستمر:

وقال البرنامج عبر حسابه بموقع تويتر، ردًّا على استفسارات في هذا الشأن: إن الدعم مستمر، ويتم العمل باستمرار على توفير حلول وبرامج جديدة تهدف لخدمة أكبر شريحة من المستفيدين، وفي حال إطلاق أي برامج جديدة سيتم إعلان عنها بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية.

تعليق الدعم:

وفي وقت سابق؛ أكد برنامج سكني أنه لضمان عدم تعليق الدعم السكني لمستفيدي منتج البناء الذاتي، يستوجب رفع شهادة الإشغال (إتمام البناء) عبر موقع صندوق التنمية العقارية الإلكتروني.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه في حال تعليق الدعم ستتم إعادة إيداع الدعم بأثر رجعي بعد تقديم شهادة الإشغال عبر الخدمات الإلكترونية.

القرض العقاري المدعوم:

ويُقدم برنامج سكني خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول باختيار إحدى الوحدات تحت الإنشاء التي يوفّرها البرنامج من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفّر نحو 150 ألف وحدة سكنية، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وفق احتياجاتهم ورغباتهم.