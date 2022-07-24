ضمن برنامج جمعية البر بأبها “مساكن” تم تسليم 63 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية اليوم الأحد.

وقدجرى التسليم في مقر الجمعية بناءً على الاتفاقية المُبرَمة مع وزارة الإسكان ( الإسكان التنموي ).

حضر التسليم المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ صالح بن يحي السرحاني ومدير الإسكان التنموي بفرع وزارة الإسكان بعسير الأستاذ علي البيرق . وقد سلمت الجمعية كل أسرة شيكًا بمبلغ مالي مع مفتاح السكن كإعانة في التأثيث بلغت 315 ألف ريال.

جدير بالذكر أن “بر أبها” تكون بهذا التسليم قد سلّمت عدد 356 وحدة سكنية للأسر المسجلة لديها تلبيةً لحاجتها وتمكيناً لها من التملك أو الانتفاع وفق حاجة الأسر .