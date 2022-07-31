عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة في مباراة مان يونايتد ضد رايو فاليكانو الإسباني الودية، وذلك بعد غياب لفترة كان يدرس فيها الرحيل عن صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان رونالدو درس الرحيل عن اليونايتد، بسبب عدم مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد 2022/2023.

مباراة مان يونايتد ضد رايو فاليكانو تشهد مشاركة رونالدو

وعاد رونالدو للمشاركة في مباراة رايو فاليكانو التي تشهد حتى الآن تقدم مانشستر يونايتد بهدف دون رد سجله اللاعب ديالو.

وبالأمس، نشر رونالدو صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، توضح عودته إلى التدريبات الجماعية مع المستبعدين من موقعة أتلتيكو مدريد الإسباني، الودية.

أتلتيكو مدريد غير مهتم بضم كريستيانو رونالدو

وفي وقت سابق،أكد إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، أن فريقه لم يتفاوض مع النجم كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال سيريزو: “لا أعرف من اخترع قصة كريستيانو رونالدو، من المستحيل عمليًّا أن يأتي إلى أتليتكو مدريد”.

ودشنت جماهير الأتلتيكو وسمًا عبر “تويتر” بعنوان Contra Cr7 أو ضد قدوم النجم البرتغالي بالإسبانية، مما يعني رفضهم التام للصفقة بحسب ما ذكرته صحيفة Daily Mail البريطانية.