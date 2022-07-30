استعادت الجماهير السعودية، هدف ماجد عبدالله نجم نادي النصر والمنتخب السعودي الأسبق، هدفه في شباك منتخب البرازيل في دورة الألعاب الأولمبية عام 1984 التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

ماجد عبدالله يُبدع أمام راقصي السامبا

وفي يوم 30 يوليو 1984 فاز المنتخب البرازيلي على الأخضر بثلاثية مقابل هدف حيث سجل للأخضر ماجد، بينما سجل للمنتخب البرازيلي كل من دونجا وجيلمار بيبوكا وسيلفينيو.

وفي نفس أولمبياد لوس أنجلوس، خاض الأخضر ثاني مبارياته أمام المنتخب المغربي وخسر المباراة بهدف وحيد، ليواجه منتخب ألمانيا في آخر مبارياته ويخسر بنتيجة 6-صفر.

يذكر أن المنتخب السعودي كان تقابل مع البرازيل في أولمبياد طوكيو عام 2020، وخسر بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل هدف الأخضر عبدالإله العمري.