قالت وكالة بلومبرغ، إن السعودية تستعد لإطلاق شركة طيران جديدة قريبًا جدًا، وذلك في إطار السعي لجذب 3 أضعاف عدد السياح الحاليين بحلول نهاية العقد، الأمر الذي يشكل ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030.

العصر الذهبي للسفر

وتابع التقرير قائلًا: تلعب الشركة الجديدة دورًا رئيسيًا في خطة السعوديين لبدء العصر الذهبي للسفر في المملكة وتحويلها إلى أحد محاور الطيران الرائدة في الشرق الأوسط.

ولفت التقرير إلى أنه في مايو الماضي، كان المسؤولون السعوديون قد أعلنوا عن استراتيجية طيران تستهدف 250 وجهة مباشرة، ومضاعفة حركة الطيران ثلاث مرات.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للإستراتيجية وذكاء الأعمال، محمد الخريصي، قوله لموقع The National إنه يجري وضع اللمسات الأخيرة لخطط الكشف عن الشركة الجديدة، حيث قال ستظهر قريبًا جدًا.

أهمية قطاع الطيران لرؤية السعودية 2030

وقال إن قطاع الطيران هو مفتاح لخلق العديد من الوظائف وسيثبت أنه ضروري للغاية في تحقيق الهدف الطموح لبرنامج رؤية السعودية 2030، مضيفًا: الطيران ضروري قطاعات متعددة مثل السياحة والتجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والعلاقات مع دول مختلفة.

وأضاف: نريد جذب 100 مليون سائح بحلول عام 2030، ونحتاج إلى ضمان وجود السعة المناسبة لذلك، وسيلعب إدخال شركة طيران جديدة دورًا رئيسيًا في خطة الحكومة لتنويع اقتصادها وتعزيز السياحة وتقليل الاعتماد على النفط، لافتًا إلى أن المملكة تسعى للاستفادة من موقعها الاستراتيجي والعمل كمركز للاتصالات بين إفريقيا وآسيا وأوروبا.