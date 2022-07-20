عالم المحاماة لا يمكن أن يدخله ضعاف القلوب، فهو عالم شرس لا علاقة له بالعواطف، وأكثر الأمثلة على ذلك، جون ب. كوين، والذي تم اختياره باعتباره أكثر المحامين نفوذاً في أمريكا، والمحامي الأكثر شهرة في الولايات المتحدة.

وتحدث جون ب. كوين الذي تُعرف شركته بأنها شركة المحاماة الأكثر رعباً في العالم، لمجلة آرابياس بيزنس عن رؤياه حول دول الخليج العربي، ومناقشة مستقبل الأعمال في المنطقة التي تشهد مجموعة من الصفقات والمشاريع الضخمة.

وعند سؤاله حول أي دولة في المنطقة تقود الطريق، وأيهم يملك فرصة أكثر من غيره من حيث التطور والتقدم، أجاب: كلا السؤالين إجباتهما هي السعودية، فمن وجهة نظري، السعودية هي الدولة الأكثر نشاطاً وتوحيداً في العالم، بمعنى أن الناس هناك كلهم يتشاركون نفس الرؤية، ويعتقدون جميعًا أن هذا هو وقتهم، خاصة الآن لأن لديهم الوسائل لتنفيذ بعض الخطط المذهلة والطموحة بشكل لا يصدق الموضوعة في رؤية 2030.

وتابع: نحن أيضًا نرى الفرصة هناك من حيث التقدم والتطور، لقد تم استثمار الكثير من الأموال في مشاريع عملاقة، من نيوم إلى مشروع البحر الأحمر والقدية وغيرهم، وسيأتي معهم عدد من القضايا التي سيتعين حلها من قبل أشخاص مثلنا، لذلك نرى فرصة كبيرة هناك.

الاستقرار أكثر ما يميز دول الخليج

وأضاف: من السمات الفريدة لدول الخليج بشكل عام هو استقرار القيادات، وبالتالي فإن الخطط الوطنية لا تتعطل بسبب تقلبات السياسة وهذا يعطي المنطقة ميزة، متابعًا: لن يكون لدينا وضع مثل ما حدث في مكسيكو سيتي، حيث كانوا في منتصف الطريق لإكمال مطار دولي جديد تشتد الحاجة إليه ثم حدث تغيير في السياسة وتم ببساطة سحب القابس من المشروع، ما أدى إلى خسائر كبيرة.

السعودية بلد عالمية من الطراز الأول

واختتم حديثه حول رؤيته عن السعودية قائلًا: الاقتصاد السعودي هو من أكبر اقتصادات الخليج، لذلك فأمامهم فرصة كبيرة لتصبح بلدًا عالمية من الطراز الأول، وهناك متسع كبير للملكة للنمو، وفي كل مرة أعود فيها، فإن وتيرة التغيير لا تصدق، في كل مرة أصاب بالذهول من تلك الخطط الجريئة التي يتم العمل عليها، ونتشوق لجعلها حقيقة واقعة.