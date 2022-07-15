تحدثت وكالة بلومبرغ في تحقيق مطول لها تجاوز 2700 صفحة عن مدينة نيوم المستقبلية البالغ تكلفتها 500 مليار دولار، لكن هذه المرة كان الحديث من زاوية أخرى، إذ عرضت كتالوج التصميمات المخطط له من المهندسين القائمين على المشروع.

وفي هذا التحقيق تحدثت مع أكثر من 25 موظفًا حاليًّا وسابقًا، بالإضافة إلى ضم العديد من مئات الوثائق الداخلية التي تتحدث عن المشروع.

نيوم.. حلم المدن المستقبلية:

وقال التقرير: من المفترض أن يكون لدى نيوم منتجع للتزلج، وممرات للسباحة، وكل متر فيها سيكون مربوط بالتكنولوجيا، وهي بهذا التصميم تُعد مثالًا وحلمًا للبلاد التي تهدف لبناء المدن المستقبلية.

وتابع التقرير: في أحد أيام سبتمبر الماضي، وصل بريد إلكتروني إلى كريس هابلز جراي الذي كتب كثيرًا عن الهندسة الوراثية والصعود الحتمي للسايبورغ cyborgs، ويُطلب منه البحث عن السمات الأساسية في روايات وأفلام الخيال العلمي القابلة للتحقيق.

وكان الهدف من ذلك تضمين تلك الأمور المستوحاة من الخيال العلمي في أكبر وأصعب مشاريع البناء في التاريخ، والذي يتضمن تحويل مساحة من الصحراء بحجم بلجيكا إلى مدينة ذات تقنية عالية، وهي مدينة نيوم، لكي تكون تحفة فنية من شأنها تغيير اقتصاد المملكة بتضمينها التقنيات التي يمكن أن تحدث ثورة في الحياة اليومية.

مشروع يغير رؤية العالم:

وقال جراي: كنت مفتونًا بهذا العرض فتوليت المهمة، ووقعت على الخطة التي ستغير رؤيتنا للعالم من الآن فصاعدًا.

وفي جزء آخر من التقرير، تحدثت بلومبرغ عن تلك الأعمال المستوحاة من الخيال مثل المصاعد التي توحي بأنها تطير بطريقة ما في السماء، والمباني الحلزونية المزدوجة أو تلك التي تأخذ شكل أجنحة صقر ممدودة وأخرى على شكل زهرة تتفتح.

بالإضافة إلى خطة الـ Silver Beach، فبدلًا من أن يكون الشاطئ عبارة عن مجرد رمال، فإنه سيكون مبطنًا بطريقة ما بالرخام المسحوق، والذي من شأنه أن يتلألأ في الشمس مثل الفضة، بالإضافة إلى Oxagon وهي منطقة صناعية شاسعة سيتم بناؤها جزئيًّا على هياكل عائمة عائمة في البحر الأحمر.

كل ذلك بالإضافة إلى نادي لليخوت، وحلبة سباق سيارات كهربائية، وأكثر من 400 قصر، بعضها يصل حجمه إلى 100 ألف قدم مربع، وقد عرضت بلومبرغ العديد من الصور على Bloomberg Businessweek.

المياه والكهرباء:

وتساءل التقرير عن كيف ستمتلئ المدينة بالسكان قائلًا: ستصبح المدينة موطنًا لملايين الأشخاص الذين سيعيشون في وئام مع البيئة، معتمدين على محطات تحلية المياه وشبكة كهربائية متجددة بالكامل، وسيستفيدون من البنية التحتية المتطورة والنظام التنظيمي المصمم صراحة لتعزيز الأفكار الجديدة، وتكرس الدولة موارد هائلة لجعلها حقيقة واقعة.

مشروع يفيد البشرية:

وقال التقرير: أحد أفضل المشاريع المفيدة للبشرية ككل، وليست السعودية فحسب، هو تأسيس منشأة بقيمة 5 مليارات دولار لإنتاج الهيدروجين للمركبات، وهو أمر يحد من تلوث البيئة والمناخ.

واستطرد: ستصبح المملكة العربية السعودية قريبًا مركزًا للابتكار وريادة الأعمال وخالية من الفساد بالإضافة إلى اللمعان التكنولوجي بها.

ولفت التقرير إلى أن مدينة نيوم جذبت العديد من المستثمرين مثل ستيف شوارزمان وماسايوشي سون، الرئيسان التنفيذيان لشركة بلاكستون وسوفت بنك، وكانا من أوائل الأشخاص الذين أيدوا المشروع، ورأى المهندسون المعماريون والمخططون فرصة نادرة لتشكيل مدينة من الألف إلى الياء.

شهادة العاملين في مشروع نيوم:

قالت جان باترسون، وهي بريطانية كندية ترأس التخطيط لـ قطاع الرياضة في نيوم: إنها تريد أن يكبر أحفادها في المدينة، التي تأمل أن تكون المركز الحضري الأكثر نشاطًا بدنيًّا في العالم.

وقالت: تخيل تلميذة في الصف السادس عندما تستيقظ، ستقوم مرآة حمامها مثلًا بفحص التمثيل الغذائي الخاص بها، وبناءً على النتائج ستقترح الغذاء المناسب لها، وفي الخارج ستجد ممرات للسباحة وممرات للركض، وستقع مدرستها وبيتها وعمل أبويها على بعد 20 دقيقة على الأكثر مشيًا، ما يعني حياة صحية للجميع.

وتابعت: إذا سارت الأمور على ما يرام، فيمكن لسكان المدينة أن يكون عندهم 10 سنوات أكثر في متوسط الأعمار.