قالت الصحافة البريطانية، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون، على وشك تقديم استقالته بعد قليل، وذلك بعد أن أمره مستشاره الجديد نظيم الزهاوي، بالرحيل، وذلك بعد حدوث موجة من الاستقالات في حكومته ارتفعت إلى 35 استقالة بين أمس واليوم، بالإضافة إلى فقدان ثقة حزبه.

وقد اعترف رئيس الوزراء بالهزيمة بعد تدخل محطم من نظيم الزهاوي الذي عُين مساء الثلاثاء فقط، حيث أخبر السيد جونسون أن وضعه غير مستقر.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن مصدر لها في مجلس الوزراء، أن جونسون تحدث إلى رئيس لجنة حزب المحافظين، السير جراهام برادي ووافق على التنحي، مع تعيين زعيم جديد لحزب المحافظين بحلول مؤتمر الحزب في أكتوبر.

وغرد السيد الزهاوي قائلًا: إلى رئيس الوزراء.. الوضع ليس مستقرًا وسيزداد سوءًا بالنسبة لك ولحزب المحافظين، والأهم من كليكما هو الوطن، يجب أن تفعل الشيء الصحيح وتذهب الآن.

كما أعلنت وزيرة التعليم ميشيل دونيلان، التي تم تنصيبها في المنصب في نفس الوقت مع السيد الزهاوي، أنها ستستقيل، وذلك بعد ساعتين فقط من استقالة وزير إيرلندا الشمالية براندون لويس.

ويأتي ذلك على الرغم من أن بوريس جونسون قد تعهد بتحدي الظروف وعدم الاستقالة، لكن يبدو أن الأدلة باتت دامغة على تلاشي سلطته، وفقًا لديلي ميل.