أصبح نجم فريق يوفنتوس، الفرنسي الدولي بول بوغبا مهددًا بالغياب عن المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر.

إصابة بوغبا مع يوفنتوس

وكان بوغبا صاحب الـ29 عامًا، قد عاد مؤخرًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتعرض النجم الفرنسي لإصابة في الركبة خلال الأسابيع الأولى مع يوفنتوس في الولايات المتحدة، وكشفت الفحوصات الأولية عن معاناته من إصابة في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى.

الغياب عن كأس العالم 2022

وذكرت صحيفة “كوريري ديللو سبورت”: “بوغبا سيخضع للكشف الطبي بواسطة طبيب متخصص اليوم الخميس، وأمامه خيارين، الأول استئصال الجزء المصاب من الغضروف، والثاني علاج الركبة بشكل كامل”.

وأضافت الصحيفة الإيطالية: “استئصال الجزء المصاب من الغضروف سيتسبب في غيابه لمدة 6 أسابيع، فيما إذا قرر علاج الركبة بشكل كامل فإنه سيغيب عن الملاعب طوال منافسات هذا العام”.

ويطمح النجم الفرنسي في المشاركة مع الديوك في نهائيات مونديال 2022، أملًا في حصد اللقب الثاني تواليًا بعد التتويج بالبطولة في روسيا.