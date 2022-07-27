تسبب هبوط النادي الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في إرباك حسابات مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد.

هبوط الأهلي يربك رينارد قبل المونديال:

ويسعى عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لضمان التواجد مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022، لصعوبة متابعة رينارد لمنافسات دوري يلو.

ويضم الأهلي العديد من اللاعبين الدوليين، وفي مقدمتهم عبدالرحمن غريب الذي يشارك بشكل منتظم مع الأخضر، وحارس المرمى محمد الربيعي، بجانب اهتمام رينارد بكل من علي مجرشي، زياد الجهني وهيثم عسيري.

ويعيش رينارد حالة من القلق بشأن عدم قدرته على متابعة لاعبي الأهلي بشكل دقيق مقارنة بتواجد الفريق في دوري المحترفين، بجانب تخوفه من تأثر مستوى اللاعبين بانخفاض جودة التدريبات وقوة المباريات، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

الأخضر في كأس العالم 2022:

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر نهاية شهر نوفمبر المقبل، والتي تضم منتخبات، الأرجنتين بولندا والمكسيك.

وسيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم العديد من المباريات الودية أمام منتخبات عالمية، بجانب معسكر لمدة 35 يومًا قبل انطلاق المونديال، ويمكن الاطلاع على البرنامج الإعدادي عبر الرابط التالي (اضغط هنا).