يبدو أن تألق البوسني ميراليم بيانيتش مع نادي برشلونة الإسباني، قد تُعقِّد مهمة انتقاله لنادي النصر في صيف 2022.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية فإن تألق البوسني مع نادي برشلونة في المعسكر التحضيري بالولايات المتحدة الأمريكية، قد يُبقي عليه في صفوف النادي الكتالوني.

راتب كبير لـ بيانيتش قد يُجبره على الرحيل

وكان النصر بحث عن ضم اللاعب البوسني، بينما يسعى برشلونة للتخلص من اللاعب صاحب الراتب الكبير، حيث يحصل سنويًا على 12 مليون يورو.

تألق بيانيتش سبب أزمة كبيرة للنصر، بسبب تفكير تشافي بالإبقاء عليه، في ظل غياب تواجد أي بديل لسيرجيو بوسكيتس، متوسط ميدان برشلونة الدفاعي.

الصحفي المشهور والمتخصص في أخبار الانتقالات أكرم كونور ذكر أن النصر على استعداد لدفع راتب سنوي يتراوح من 7 إلى 8 ملايين دولار أمريكي لإقناع اللاعب البوسني بالانضمام إلى النصر.