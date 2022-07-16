وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” بيانًا قويًا ضد أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد بسبب المستحقات المتأخرة منهم للاعبين سابقين في صفوف الفرق المذكورة.

القانوني أحمد الشيخي كشف عبر حسابه في “تويتر” قائلًا إن الاتحاد الدولي لكرة القدم كشف عن وجود أندية سعودية لم تنفذ قرارات سابقة أصدرها للاعبين سابقين لهم مستحقات.

الفيفا يعلق على القضايا ضد الأندية السعودية

وأضاف الشيخي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ذكر أن الأندية الأربعة بـ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالإضافة لأندية سعودية أخرى جاءت في المرتبة الثالثة من حيث عدد القضايا المرفوعة ضدهم من لاعبين سابقين لهم مستحقات لم يحصلوا عليها.

الهلال كان له قضية سابقة مع لاعبه الإيطالي السابق جيوفنكو حيث كان له 7 ملايين دولار تحصل عليها من أزرق الرياض.

الاتحاد أيضًا لم يدفع مستحقات سابقة للاعبه الصربي ألكسندر بريجوفيتش تصل إلى 40 مليون ريال.

وفي وقت سابق، ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم، نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار أمريكي كمستحقات متبقية لنادي أتالانتا يونايتد الأمريكي في صفقة انضمام الأرجنتيني بيتي مارتينيز للعالمي في 2021.

الأهلي وقبل هبوطه، لم يسدد مستحقات سابقة للاعبه البرازيلي جوزيف دي سوزا.