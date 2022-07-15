وصل المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل إلى السعودية، تمهيدًا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج.

بيدرو إيمانويل يصل الدمام

وأعلن نادي الخليج عن وصول بيدرو إيمانويل وطاقمه التدريبي إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

ووجه المدرب البرتغالي رسالة إلى الجماهير فور وصوله إلى المطار، وقال في مقطع فيديو عبر حساب نادي الخليج الرسمي على “تويتر”: “السلام عليكم.. نحن هنا لبدء عملنا، وسنكون سعداء معًا”.

وكان نادي الخليج قد أعلن مطلع الشهر الحالي عن تعاقده مع بيدرو إيمانويل لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نظرًا لخبراته الكبيرة في المسابقة لتدريبه فريقي التعاون والنصر.

الخليج بطلًا لدوري يلو

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج بلقب الدوري هذا الموسم، بعد احتلاله المركز الأول برصيد 66 نقطة، من الفوز في 18 مباراة والتعادل 12 مرة، وخسر 8 مرات، ونجح في تسجيل 51 هدفًا، واستقبل 36 هدفًا.