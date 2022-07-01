أعلن نادي تورينو، اليوم الجمعة، عن رحيل النجم الإيطالي أندريا بيلوتي عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.

تورينو يودع بيلوتي

وكشف تورينو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن رحيل بيلوتي بعد 7 سنوات قضاها في صفوف الفريق، وقدم له الشكر على كل ما قدمه مع الفريق، مؤكدًا فخره بمسيرته مع النادي.

وخاض المهاجم الإيطالي 251 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تورينو في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 113 هدفًا وقدم 28 تمريرة حاسمة، قبل أن يرحل بعد نهاية تعاقده.

وعلى الصعيد الدولي، شارك أندريا في 42 مباراة مع المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، وساهم في تسجيل 19 هدفًا، حيث هز الشباك 12 مرة وصنع 7 أهداف، وقاده للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية “يورو 2021”.

الانضمام إلى الهلال

وارتبط اسم بيلوتي بالانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الصيفي، حيث يسعى الزعيم لتدعيم صفوفه بصفقات قوية، لمواصلة التألق والمنافسة على الألقاب في الموسم الرياضي المقبل.

وسيجد نادي الهلال منافسة قوية من الأندية الأوروبية لحسم صفقة بيلوتي، حيث أكدت تقارير اهتمام فيورنتينا الإيطالي، موناكو الفرنسي، نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وغيرهم بالتعاقد مع اللاعب.