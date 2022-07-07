يبدو أن مستقبل اللاعب المصري طارق حامد أصبح غامضًا بعدما أصبح قريبًا من الرحيل عن الزمالك المصري ورفض جماهير الاتحاد إتمام الصفقة.

3 أندية توجه صدمة لـ طارق حامد

ورفض الزمالك التجديد لـ حامد كذلك سيرفض الأهلي المصري ضم اللاعب لتواجد المالي أليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق وعمرو السولية في نفس مركزه، أما الاتحاد فسوف يرفض الصفقة بسبب طلب المدرب البرتغالي نونو سانتو بالإضافة إلى تحفظ جماهير العميد على الصفقة.

ويغيب حامد عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ فترة طويلة، بداعي معاناته من إصابة في الركبة، وحولته الإدارة للتحقيق، إلا أنه رفض وتمسك بالحصول على حقوقه كاملة.

حامد لن يُفيد الاتحاد

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ودشنت أكثر من هاشتاق لرفض الصفقة، ومنهم الاتحاد أكبر من طارق حامد، وطارق حامد مرفوض يا كعكي، وتمنوا عدم استكمال الإجراءات والتعاقد مع لاعب آخر.

وفي الأمس، كان الإعلامي الرياضي المصري عمر ربيع ياسين كشف عن تفاصيل صفقة الاتحاد مع حامد.

وقال عمر ياسين عبر حسابه في “تويتر”: “حامد وقع لنادي الاتحاد في صفقة انتقال حر لمدة موسمين مقابل 4 ملايين دولار أمريكي”.

ويلعب حامد مع الزمالك منذ عام 2014 قادمًا من نادي سموحة السكندري.

يذكر أن طارق حامد كان فاز بعدة ألقاب مع الزمالك مثل الدوري المصري وكأس الكونفيدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي والسوبر المصري.