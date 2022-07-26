رد النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا على الانتقادات التي يتعرض لها طوال الفترة الماضية، بسبب غيابه عن معسكر النصر.

تاليسكا يرد على منتقدي غيابه عن المعسكر

وغاب تاليسكا عن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر التي غادرت مؤخرًا إلى ماربيا الإسبانية؛ استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم المقبل.

وتعرض تاليسكا لانتقادات، بعد تداول مقاطع صور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحيي حفلات غنائية في البرازيل، ونشر حساب ViVA SPORT فيديو للاعب، موضحًا أنه مستمتع بوقته مع الأصدقاء في سلفادور باهيا.

وعلق النجم البرازيلي على الفيديو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “لا تقارنني باللاعبين الآخرين لتقول إنني سأحتفل.. فلدي أسباب لوجودي هنا، وقريبًا سأكون مع فريقي”.

النصر يبدأ الاستعداد للموسم الجديد

وبدأ النصر الاستعداد للموسم الجديد في معسكر إسبانيا، وسيخوض 4 مباريات ودية، على أن يعود إلى الرياض يوم 12 أغسطس المقبل، وضمت قائمة الفريق في المعسكر 30 لاعبًا، حيث يطمح رودي جارسيا في تجهيزهم بشكل مميز.