ظهر النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بشكل مميز مع النصر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

تاليسكا ضد الكبار:

وشارك النجم البرازيلي في 10 مباريات أمام الكبار ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وساهم في تسجيل 8 أهداف.

وخطف تاليسكا الأنظار في موسمه الأول مع النصر، وكان واحدًا من أبرز لاعبيه، ونجح في تسجيل 20 هدفًا، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُخيم الغموض على مصير تاليسكا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل، حيث أكدت تقارير احتمالية رحيله، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان نادي النصر قد تعاقد مؤخرًا مع المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، ووصل إلى الرياض مؤخرًا، لبدء التحضير لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

النصر في الدوري:

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث برصيد 61 نقطة من الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 7 مواجهات.