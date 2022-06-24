يُقدم البرازيلي أندرسون تاليسكا مستوى مميزًا مع النصر ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يتجاوز الحزم

ولعب النصر ضد الحزم بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز العالمي برباعية، ليضمن الحصول على المركز الثالث.

تاليسكا يتألق

ونجح تاليسكا في تسجيل ثنائية في شباك الحزم، ليرفع رصيده إلى 20 هدفًا، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصبح تاليسكا الأكثر تسجيلًا من كرات ثابتة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 3 أهداف، متفوقًا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، الأرجنتيني سيرجيو فيتور برصيد هدفين من كرات ثابتة.

وتعتبر ثنائية تاليسكا هي الخامسة مع النصر، وأصبح الحزم هو الفريق رقم 11 الذي يهز شباكه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أنه الأكثر تسديدًا على المرمى، والأكثر تسجيلًا للأهداف من خارج المنطقة بـ7 أهداف.

ووصل النجم البرازيلي إلى أعلى معدل تهديفي له خلال منافسات موسم رياضي واحد سواء في الدوري أو على صعيد جميع البطولات طوال مسيرته، برصيد 22 هدفًا في كافة المسابقات، بالإضافة إلى تقديمه لـ4 تمريرات حاسمة.