أصدرت إدارة الإرشاد الزراعي تحذيرًا بشأن تناول الحليب الطازج غير المعقم.

ADVERTISEMENT

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “يحلو للناس شرب حليب الماشية طازجًا وبدون تعقيم، ويعتبرونه ألذ من غيره، وهذا قد يكون صحيحًا ولكن الخطورة تكمن في أن بعض الأمراض ممكن أن تنتقل إليهم من خلال هذا الحليب”.

ADVERTISEMENT

وأضافت: “انتقال المرض يكون بسبب مرض الحيوان أو مرض الحلاب، أو اتساخ الآنية المستخدمة.

وأشارت إلى أن الأمراض التي قد تنتقل بسبب لبن الماشية الطازج تتمثل في: الحمى المالطية، والسالمونيلا، والسل البقري، وغيرهم.

معتقدات خاطئة:

وفي وقت سابق؛ نفى استشاري التغذية الدكتور خالد علي، صحة ما يتداول أن تناول حليب الإبل الخام “غير المبستر” يمنع حدوث الأمراض أو يعالجها مثل الربو والحساسية وأمراض القلب والسرطان، مبينًا أن هذه الاعتقادات غير الصحيحة قديمة توارثتها الأجيال وكرستها مواقع التواصل الاجتماعي.

الإقبال على الحليب الطازج:

كما قال استشاري طب الأسرة، الدكتور علي إبراهيم الفرحان: “يمارس بعض البسطاء تسويق حليب الإبل على الطرق الرئيسية في بعض المناطق من بلادنا، وسط إقبال كبير من المستهلكين الراغبين في تذوق حليب الإبل الطازجة”.

وأضاف في تصريحات إعلامية: “حول بعض الباعة حليب الخلفات خصوصًا الملوث منها إلى تجارة قد تكلف المرضى مبالغ باهظة، مشيرًا إلى أن المختصين يحذرون من تصاعد مرض الحمى المالطية وغيرها من الأمراض جراء تناول حليب الإبل الملوث وغير المغلي”.