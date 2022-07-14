نبه مجلس شؤون الأسرة، لأهمية مراقبة الوالدين للمحتوى الذي يشاهده الأبناء، في المواد المرئية، والألعاب الإلكترونية.
وقال المجلس في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “اختيار المحتوى المناسب الذي يشاهده الأبناء مسؤولية الوالدين؛ لذلك ينبغي مراعاة التصانيف العمرية عند اقتناء الألعاب الإلكترونية والمواد المرئية للأبناء”.
خطر السمنة على الأطفال:
وفي وقت سابق؛ حذر الدكتور عايض القحطاني، استشاري جراحة السمنة والمناظير، من 4 مضاعفات خطيرة للإصابة بالسمنة.
مضاعفات السمنة:
وأضاف القحطاني أن هذه المضاعفات منها، الشعور بالاختناق أثناء النوم وصعوبات المشي أو صعود الدرج وتشمّع الكبد وكذلك زيادة فرص الإصابة بالسرطان والأورام.
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