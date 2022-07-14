نبه مجلس شؤون الأسرة، لأهمية مراقبة الوالدين للمحتوى الذي يشاهده الأبناء، في المواد المرئية، والألعاب الإلكترونية.

وقال المجلس في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “اختيار المحتوى المناسب الذي يشاهده الأبناء مسؤولية الوالدين؛ لذلك ينبغي مراعاة التصانيف العمرية عند اقتناء الألعاب الإلكترونية والمواد المرئية للأبناء”.

خطر السمنة على الأطفال:

وفي وقت سابق؛ حذر الدكتور عايض القحطاني، استشاري جراحة السمنة والمناظير، من 4 مضاعفات خطيرة للإصابة بالسمنة.

كما حذر القحطاني، خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، من ظهور علامة الاسمرار في الرقبة أو الإبط أو في مواضع أخرى، والتي تعدّ مؤشرًا على مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري.

مضاعفات السمنة:

وأضاف القحطاني أن هذه المضاعفات منها، الشعور بالاختناق أثناء النوم وصعوبات المشي أو صعود الدرج وتشمّع الكبد وكذلك زيادة فرص الإصابة بالسرطان والأورام.