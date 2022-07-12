حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من زيادة استهلاك اللحوم. وأوضحت في انفوجراف على صفحتها الرسمية بتويتر أنه من المفضل أن يحسب الفرد نسبة الاستهلاك المناسبة له من البروتين يوميًا.

الكمية المناسبة من اللحوم

وأوضحت أن الكمية المناسبة تتراوح من 15: 20% من معدل الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية (2000 سعر حراري)، والتي تعادل من 300: 300 سعر حراري من البروتين في اليوم.

ونصحت بأن تكون عدد الحصص اليومية من مجموعة اللحوم، بشكل عام من 2: 3 حصص في اليوم تحتوي الحصة الواحدة منها على 30 جرامًا.

وفي وقت سابق؛ وجهت المختصة في التغذية صفاء بازرعة نصائح بشأن الطرق الصحيحة لحفظ اللحوم حتى لا تتعرض للتلف.

وقالت بازرعة خلال مداخلة إلى برنامج اليوم على قناة الإخبارية إن حفظ اللحوم النيئة بالثلاجات العادية يمكن أن يكون لخمسة أيام كحد أقصى حتى لا تتكاثر بها البكتيريا، فيما يمكن أن تمتد المدة بالفريزر “المجمد” لقرابة 12 شهرًا كاملة.

كما أكدت وزارة الصحة أن تناول اللحم مرة باليوم يكفي، واستبدال الليمون بالملح يغني.

نصائح صحية

وتابعت الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يجب التأكد من استواء الطعام بشكل جيد وعدم وصوله إلى درجة الاحتراق، مع استبدال الملح بالقرفة والفلفل الأسود والليمون، وإضافة السلطة إلى الوجبة؛ لأنها تمد الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة وتشعر الإنسان بالشبع.