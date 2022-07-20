أشارت مدينة الملك سعود الطبية، إلى أهمية عنصر المغنسيوم لجسم الإنسان، وأهم أعراض نقصه.

وأشار في انفوجراف على حسابها الرسمية بتويتر إلى أن المغنسيوم يساعد الجسم على إنتاج هرمونات مهمة لصحة العظام.

مصادر المغنسيوم

وفيما يتعلق بمصادره الطبيعية في الغذاء، اوضحت توفره في السبانخ، والمكسرات، والخبز من الحبوب الكاملة، والخبز الأسمر ونخالة القمح.

كما حذرت من زيادة جرعات الماغنسيوم لأكثر من 440 جرام يوميًا لافتة إلى أن ذلك قد يتسبب في الإصابة بالإسهال.



علامات الجفاف عند الرضع

وفي وقت سابق، كشف الدكتور عبد الله الجندل، أخصائي طب الأسرة، عن عدة علامات تدل على أن جسم الفرد يعاني من الجفاف، مؤكدًا أنها تختلف من شخص لآخر ومن كبار السن للصغار.

وأوضح الجندل خلال استضافته ببرنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، أن من أبرز علامات الجفاف عند الرضع أو الصغار هي قلة الدموع والإصابة بالتهيج وعدم الراحة، لافتاً إلى أن انخفاض المنطقة حول العينين يعد أبرز الأعراض السريرية الشائعة التي تدل على المعاناة من الجفاف.

العلامات الشائعة

وأشار إلى أن الأعراض التي يمكن أن يشعر بها سواء الكبار أو الصغار وتدل على إصابته بالجفاف هي الشعور بالعطش، فالصحيح عدم الشعور بهذا الإحساس، داعيًا إلى ضرورة تناول كميات كبيرة من السوائل على فترات متقطعة.

وأوضح أن قلة التبول من العلامات أيضًا التي تدل على معاناة الإنسان من الجفاف، لافتاً إلى أن لون البول هو العاكس للأمر، فكلما كان اللون أقرب للشفاف كان المؤشر جيداً ودليلاً على أن الجسم مرتوي.