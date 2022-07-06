أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، قرارًا اليوم الأربعاء بمعاقبة لاعبيه وذلك بسبب وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري المصري عقب التعادل السلبي مع نادي الجونة أمس الثلاثاء دوريًا.

وكشفت تقارير أن مجلس إدارة محمود الخطيب قرر تجميد مستحقات لاعبي الأهلي ردًا على تراجع مستواهم ونتائج الفريق في آخر خمس مباريات في بطولتي الدوري والكأس.

وكان الأهلي خسر من سموحة ثم تعادل مع الجونة في الدوري المصري، ثم فاز على فريق بتروجيت بشق الأنفس في نصف نهائي كأس مصر السبت الماضي، ويتبقى للفريق الأحمر مباراتان مؤجلتان أمام كل من فيوتشر تقام الثلاثاء المقبل وفريق بيراميدز يوم السبت 16 يوليو الجاري.

ترتيب الدوري المصري حاليًا

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الصدارة برصيد 51 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، إلا أنهما لعبا 23 مباراة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث برصيد 45 نقطة، ولكنه خاض 21 مباراة، يليه فيوتشر برصيد 39 نقطة، بالتساوي مع سموحة، ثم طلائع الجيش بـ36 نقطة، يليه البنك الأهلي بـ31 نقطة.

ويقع فاركو في المركز الثامن برصيد 30 نقطة، ثم الاتحاد السكندري بـ28 نقطة، يليه المصري برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع إنبي، وسيراميكا كيلوباترا وغزل المحلة، ثم الجونة بـ22 نقطة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع المقاولون العرب، ثم إيسترن كومباني بـ16 نقطة، ويتذيل مصر المقاصة الترتيب بـ14 نقطة.